Україна повернула з окупації прийомну сім'ю з двома дітьми

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, з окупації повернули прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє хлопців, 13 та 15 років, які були позбавлені батьківського піклування. Зараз вони перебувають у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.

"Тільки з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 40 дітей. Дякую за цю роботу організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей", - додав Прокудін.