Україна повернула з окупації прийомну сім'ю з двома дітьми
З тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні вдалося повернути прийомну сім'ю, у якій виховувалися два хлопчики
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, з окупації повернули прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє хлопців, 13 та 15 років, які були позбавлені батьківського піклування. Зараз вони перебувають у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.
"Тільки з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 40 дітей. Дякую за цю роботу організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей", - додав Прокудін.
- Раніше Україні вдалося повернути з окупації опікунську родину, в якій виховуються троє сиріт: матір погрозами змусили віддати дітей до російської школи.
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