Україна повернула з окупації ще трьох дітей: матір погрозами змусили віддати їх в російську школу

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років", - йдеться у повідомленні.

Прокудін розповів, що окупанти примусили хлопців та дівчинку ходити в російську школи: їх матері погрожували, що у випадку відмови відберуть дітей. Через тиск та переслідування родина жила у постійному стресі, вони майже не виходили на вулицю.

"Нині матір з дітьми чекає реабілітація. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.", - зазначив Прокудін.

Він подякував за допомогу у поверненні дітей благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ. 20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області, а згодом з окупованого лівобережжя Херсонщини матір з чотирма дітьми та 17-річного хлопця.