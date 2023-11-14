Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями

Про це повідомляє засновник Save Ukraine Микола Кулеба в telegram.

За його словами, весь минулий рік в окупації двоє з цих дітей навчалися в українській школі онлайн. Але потім російські солдати почали погрожувати батькам, що заберуть дітей та відберуть будинок, тож родина була змушена віддати їх до російської школи.

Кулеба уточнив, що там дітей зобов'язали огорнутись російським прапором і ходити в ньому до кінця уроків. У коридорах школи постійно були солдати зі зброєю, які забирали учнів на "виховні бесіди" за українську мову.

Засновник Save Ukraine додав, що сім'ї вже перебувають у безпеці. Вони пройдуть психологічне відновлення.