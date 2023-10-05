З тимчасово окупованих територій вивезли ще 19 українських дітей

Про це повідомив засновник і керівник організації Микола Кулеба.

"Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну. Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", – написав він.