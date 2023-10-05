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З тимчасово окупованих територій вивезли ще 19 українських дітей

5 жовтня, 2023 четвер
07:45
Війна з Росією малюнок, діти

Ще 19 українських дітей вдалося вивезти команді Save Ukraine з тимчасово окупованих територій у рамках 12-ї рятувальної місії

Про це повідомив засновник і керівник організації Микола Кулеба.

"Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну. Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", – написав він.

  • 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.
  • 12 вересня в рамках одинадцятої рятувальної місії Save Ukraine повернула з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області 13 дітей
  • Під час Ялтинської європейської стратегії (YES) Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила механізм повернення українських дітей.

 
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