З тимчасово окупованих територій вивезли ще 19 українських дітей
Ще 19 українських дітей вдалося вивезти команді Save Ukraine з тимчасово окупованих територій у рамках 12-ї рятувальної місії
Про це повідомив засновник і керівник організації Микола Кулеба.
"Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну. Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі", – написав він.
- 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.
- 12 вересня в рамках одинадцятої рятувальної місії Save Ukraine повернула з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області 13 дітей
- Під час Ялтинської європейської стратегії (YES) Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна розробила механізм повернення українських дітей.
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