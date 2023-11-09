У Херсоні внаслідок обстрілу поранено волонтерів, які доправляли допомогу мирним жителям

Про це Save Ukraine повідомила на facebook-сторінці

"Сьогодні рятівники Save Ukraine, як зазвичай, привезли питну воду для херсонців в один із пунктів незламності [ПН] у районі Острів, коли раптово росіяни здійснили потужну атаку на будівлю шрапнельними снарядами.

Наш волонтер Олександр дивом врятувався від серйозних поранень, лише завдяки бронежилету та броньованому транспорту. Рятівник відбувся легкою контузією та наразі проходить медогляд", – йдеться в повідомленні.

У Save Ukraine додали що під час обстрілу серйозні поранення отримали двоє колег-волонтерів з Life Ministry International, які також допомагали людям у пункті незламності.

"Ці сліди від уламків на автівці наших волонтерів нагадують усім нам про надзвичайну небезпеку, з якою стикаються рятівники, виконуючи свою роботу. А також про підступність росіян у свідомих атаках на звичайних мирних громадян і волонтерів", – написали волонтери, продемонструвавши світлину пошкодженого внаслідок обстрілу автомобіля.