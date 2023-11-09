Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: загинув чоловік, є постраждалі

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Попередньо, постраждали двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Одного з постраждалих доставили до лікарні з травмою ноги, інший отримав легку контузію.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що постраждалий чоловік отримав осколковий перелом лівої гомілки. За його словами, через атаку окупантів також пошкоджені квартири у багатоповерхівках.

"Ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі", - додав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, який на момент атаки перебував на балконі. Він отримав травму несумісну з життям.