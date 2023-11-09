Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: загинув чоловік, є постраждалі
Російська армія в четвер, 9 листопада, вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя області, внаслідок чого загинув чоловік, двоє людей зазнали поранень
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Попередньо, постраждали двоє людей", - йдеться у повідомленні.
Одного з постраждалих доставили до лікарні з травмою ноги, інший отримав легку контузію.
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що постраждалий чоловік отримав осколковий перелом лівої гомілки. За його словами, через атаку окупантів також пошкоджені квартири у багатоповерхівках.
"Ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі", - додав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, який на момент атаки перебував на балконі. Він отримав травму несумісну з життям.
- Того ж дня російські терористи атакували Білозерську громаду Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.
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