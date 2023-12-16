Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Спільними зусиллями нашої команди та омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - написав він.

За його словами, двоє дітей 2008-го і 2012-го років народження вже повернулись до своєї матері. Їх вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій.

Третя дитина перебувала на території РФ і возз'єдналася зі своєю матірʼю на території Грузії, додав Єрмак.

"Всі вони вже вдома зі своїми рідними. Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому", - резюмував він.

Що відомо про повернення дітей з ТОТ

14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у Збройних Силах