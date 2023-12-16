Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ
16 грудня за посередництва Катару до України повернулися троє дітей, яких викрала РФ. Всі діти знаходяться вдома з рідними
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Спільними зусиллями нашої команди та омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - написав він.
За його словами, двоє дітей 2008-го і 2012-го років народження вже повернулись до своєї матері. Їх вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій.
Третя дитина перебувала на території РФ і возз'єдналася зі своєю матірʼю на території Грузії, додав Єрмак.
"Всі вони вже вдома зі своїми рідними. Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому", - резюмував він.
Що відомо про повернення дітей з ТОТ
14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.
14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у Збройних Силах
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