З ТОТ повернули чотирьох дітей, батьки однієї з них — українські військовослужбовці

Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

"Іще чотирьох українських дітей нам вдалося забрати з тимчасово окупованої території України. Батьки однієї дитини — українські військовослужбовці", - написав він.

За його словами, процес порятунку проходив нелегко, але тривала й складна дорога нарешті позаду. Нині діти перебувають у безпеці на вільній території України.

"На сьогодні це вже 14 рятувальна місія команди Save Ukraine, в результаті якої нам вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 223 українські дитини", - резюмував Кулеба.

Що відомо про повернення дітей з ТОТ

14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.