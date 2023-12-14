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З ТОТ повернули чотирьох дітей, батьки однієї з них — українські військовослужбовці

14 грудня, 2023 четвер
15:05
Суспільство діти, злочини росії

З тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у Збройних Силах

Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

"Іще чотирьох українських дітей нам вдалося забрати з тимчасово окупованої території України. Батьки однієї дитини — українські військовослужбовці", - написав він.

За його словами, процес порятунку проходив нелегко, але тривала й складна дорога нарешті позаду. Нині діти перебувають у безпеці на вільній території України.

"На сьогодні це вже 14 рятувальна місія команди Save Ukraine, в результаті якої нам вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 223 українські дитини", - резюмував Кулеба.

Що відомо про повернення дітей з ТОТ

14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

Україна
Війна з Росією
окуповані території
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