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Війна з Росією: хроніка
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Україна повернула з окупації матір з чотирма дітьми та 17-річного хлопця

13 березня, 2024 середа
10:25
Війна з Росією

З тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні вдалося повернути матір з чотирма дітьми та 17-річного хлопця

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, родина з дітьми від 7 до 12 років довго не могла виїхати самостійно, проте погодилась на виїзд, коли було створено належні умови. 

"Серед тих, кого вдалося повернути, й 17-річний юнак. Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади", - розповів Прокудін. 

Він додав, що наразі усі діти перебувають у безпеці, їм надають усю необхідну допомогу. 

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ. 20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.

Теги:
Суспільство
Україна
Херсонщина
окуповані території
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