Україна повернула ще двох дітей із тимчасово окупованої Луганщини

Про це пише Мінреінтеграції.

"Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції та Громадська спілка "Українська мережа за права дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент повномасштабного вторгнення сестри жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині. Проте селище швидко окупували, тож вивезти дітей одразу не вдалося.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.