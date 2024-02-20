З російської окупації за сприяння Катару повернули 11 українських дітей
У вівторок, 20 лютого, стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Андрій Єрмак.
За сприяння Катару, Україні вдалось повернути з російської окупації 11 дітей. Вік повернутих – від 2 до 16 років.
"Робота з возз’єднання родин відбулася за взаємодії з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Виконуємо завдання президента України – повертаємо депортованих і примусово переміщених дітей", - написав Єрмак.
В ОП наголосили, що РФ чинить геноцид українців, але ми боремося і повернемо всіх своїх людей.
Що відомо про повернення дітей з ТОТ
14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.
14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.
16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.
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