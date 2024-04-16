Україна, РФ й Туреччина домовлялись про судноплавство в Чорному морі, але угода зірвалась у березні, - Reuters
Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня
Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на свої джерела.
Видання стверджує, що угода між Києвом та Москвою була готова й мала бути оголошена турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 30 березня – за день до місцевих виборів у Туреччині.
Але, стверджують джерела Reuters, Україна "в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів". Причина такого кроку невідома.
Проєкт угоди, з якою ознайомився Reuters, передбачав, що Москва і Київ надають гарантії безпеки торговельним суднам у Чорному морі, зобов'язавшись не завдавати ударів, не захоплювати і не обшукувати їх, якщо вони або порожні, або задекларували невійськові вантажі.
"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять товари військового призначення (за винятком морських перевезень, погоджених Сторонами в межах міжнародних місій)", – йдеться в документі.
І для України, і для Росії Чорне море є важливим маршрутом доставки на світові ринки зерна, добрива і нафти.
Після повномасштабного вторгнення на тлі морської блокади українських чорноморських портів з боку Росії в липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу, але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.
Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут через Дунай.
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