Україна розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей на ТОТ
Офіс генпрокурора розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей на ТОТ України. Наразі вже засуджено чотири людини
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.
Наразі Україна розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей. Так, 9 обвинувальних актів скеровано до суду, а 4 людини вже засуджено.
За словами Костіна, на тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучають їх до парамілітарних організацій.
"Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей", - сказав генпрокурор.
Він також зазначив, що згідно з наказом міністра освіти РФ неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України.
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Загалом з початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей. Найбільше - на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Зокрема, йдеться про факти викрадення і позбавлення волі, примусової депортації та сексуального насильства.
"За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває", - додав Костін.
- Зусиллями держорганів і громадського сектору вдалося повернути з окупації загалом 931 дитину. Наразі на ТОТ перебувають 1,5 млн українських дітей.
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