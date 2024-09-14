Україна розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей на ТОТ

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Наразі Україна розслідує 11 кримінальних проваджень за фактами пропаганди та мілітаризації дітей. Так, 9 обвинувальних актів скеровано до суду, а 4 людини вже засуджено.

За словами Костіна, на тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять ідеологічну обробку українських дітей, зокрема залучають їх до парамілітарних організацій.

"Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації. Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей", - сказав генпрокурор.

Він також зазначив, що згідно з наказом міністра освіти РФ неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей. Найбільше - на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Зокрема, йдеться про факти викрадення і позбавлення волі, примусової депортації та сексуального насильства.

"За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває", - додав Костін.