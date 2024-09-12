На підконтрольну уряду територію з ТОТ загалом повернули 931 дитину, – Лубінець

Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час Четвертого саміту перших леді та джентльменів, передає Укрінформ.

"Повернули 388 дітей, які офіційно були визнані як депортовані. Щодо загальної цифри, за нашими даними, зусиллями всіх держорганів, громадського сектору вдалося повернути 931 дитину, передусім дітей із тимчасово окупованих територій, які, на мій погляд, під ризиком депортації, і частину з них було примусово переміщено в межах тимчасово окупованих територій України", - сказав омбудсмен.

Він зауважив, що, за офіційними даними, налічується 19 546 депортованих та/або примусово переміщених дітей, однак реальні цифри невідомі. Крім того, 1,5 млн дітей усе ще залишаються на ТОТ і можуть бути депортовані.

"За нашими даними, нещодавно тільки з тимчасово окупованої Херсонщини понад одну тисячу українських дітей відправили на так зване оздоровлення в Кабардино-Балкарію у РФ. І ми не знаємо, скільки дітей звідти повернеться", - зазначив Лубінець.