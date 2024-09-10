На підконтрольну територію України повернули 6 дітей з ТОТ Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Криму

Про це повідомив засновник Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.

Він розповів, що дітей вдалося повернути завдяки злагодженій командній роботі Save Ukraine та Bring Kids Back UA.

Кулеба, зокрема, розповів історію 17-річного Мирослава (ім’я змінено) з Приазовʼя, який боявся, що окупанти змусять його піти в армію РФ, як уже робили з іншими неповнолітніми.

Хлопець розповів, як окупанти водили дітей з його школи до старих пам'ятників воїнам Другої світової війни, де вчителі-колаборанти говорили, що "радянська армія захищала народ від нацистів, і саме так зараз росіяни захищають і їх". Мирослав намагався не ходити в російську школу та під час уроків не виходив із дому.

За словами Кулеби, виїзд хлопця з окупації був нелегким. На кордоні співробітники ФСБ звинувачували хлопця у шпигунстві та наголошували на тому, що в Україні "хаос", а в них - "спокій".

"Історія Мирослава підтверджує головну причину, чому Україна продовжує докладати зусиль для порятунку дітей з тимчасової окупації. Щоб агресор не дістався до цих дітей і не перетворив їх на військові машини, які воюють проти власного народу", - йдеться у повідомленні.

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопця. Наразі він перебуває у безпеці на підконтрольній Україні території.



