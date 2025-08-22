Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він поінформував, що взяв участь у відеоконференції з головкомами ЗС Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні.

"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи", – заявив Сирський.

Підготовлені пропозиції представлять відповідним радникам з нацбезпеки держав-партнерів.

"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", – акцентував головком ЗСУ.