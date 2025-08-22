English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський

Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2025 п'ятниця
00:01
Війна з Росією Олександр Сирський

Київ разом із очільниками збройних сил держав-союзників розробляє військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів і гарантій безпеки України

Зміст

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він поінформував, що взяв участь у відеоконференції з головкомами ЗС Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні.

"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи", – заявив Сирський.

Підготовлені пропозиції представлять відповідним радникам з нацбезпеки держав-партнерів.

"Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", – акцентував головком ЗСУ.

  • Президент Зеленський заявляв, що Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть.
Новини
Світ
Україна
Росія
військові
ЗСУ
підтримка України
гарантії безпеки
Олександр Сирський
на фото Верховна Рада України
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
Автор Роман Яворський
21 серпня, 2025 четвер
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
21 серпня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: результати матчів вирішального раунду кваліфікації
22 серпня
00:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану за пів року для війни проти України, - "Хочу жить"
2025, четвер
21 серпня
23:36
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв унічию, а "Динамо" та "Полісся" програли у плей-оф кваліфікації єврокубків
23:02
Хрещатик
У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
22:40
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 116 боїв, 29 з них - на Покровському напрямку
22:23
Дональд Трамп
У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство
21:38
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
20:09
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових
20:01
OPINION
Про гарантії безпеки
19:55
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму
19:50
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
19:39
Партнерський матеріал
Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
19:27
Північний потік газ
В Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"
19:18
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
19:07
Директорку комунального підприємства на Львівщині, яка преміювала себе на понад 130 тис. грн, покарали невеликим штрафом
У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
18:40
Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
18:20
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
18:07
Польща
МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
18:01
OPINION
Путін найбільше переймається не територіями
17:44
Олександр Сирський
На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський
17:27
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
16:02
OPINION
Гра в моргавки
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:23
Олена Зеленська побувала на Рівненщині
Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів
14:36
Сергій Лавров
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
Більше новин
