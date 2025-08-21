Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що політика США щодо питання вступу України до НАТО залишається незмінною
Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання журналістів, як він оцінює гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені 5-ю статтею НАТО, і чи готова Україна відмовитися від членства в Альянсі в обмін на такі гарантії, Зеленський наголосив, що політика США щодо цього питання не змінилася.
"Політика США — не брати Україну в НАТО. Це було і до президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть: подібно до 5-ї статті, але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють", - сказав президент.
Водночас Зеленський зазначив, що сигнал від генерального секретаря НАТО зрозумілий: Росія не має права накладати вето на членство України в Альянсі.
"Це рішення союзників, і у нас тут спільне бачення", - додав він.
- 21 серпня держсекретар і радник з нацбезпеки Марко Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України.
