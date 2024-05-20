Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, але потребує не перемир’я, а миру на десятиліття, - секретар РНБО Литвиненко
Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, Україна "чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами". Проте акцентував, що державі потрібен стійкий мир на десятиліття, а не перемир’я
Про це він заявив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 і Арктична Європа", йдеться на сайті РНБО.
За його словами, формула миру президента Володимира Зеленського була підготовлена й зараз просувається, оскільки Україна розуміє, що війна з РФ закінчиться переговорами.
"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру Президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Але ми потребуємо не перемир’я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України", - розповів він.
Литвиненко акцентував на важливості безпекових гарантій Україні, назвавши такі угоди "важливим кроком".
"І ми високо цінуємо зусилля президента Штубба та усього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО", - сказав секретар РНБО.
Водночас Литвиненко наголосив на необхідності зброї для України, насамперед ППО й боєприпасів.
"Ми щиро вдячні США, державам ЄС за допомогу, але для того щоб зупинити агресора цього замало. Йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє Європи", - підкреслив він.
- 16 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна, попри намагання Росії розширити війну, має примусити її до реального миру всіма засобами.
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