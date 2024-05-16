Росія намагається розширити війну, ми повинні примусити її до миру всіма засобами, - Зеленський

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, під час Ставки Верховного Головнокомандувача він заслухав доповіді щодо подальших намірів російської армії. Він заявив, що Україна готується до усіх варіантів.

"Сьогодні теж детально проаналізували ситуацію на Донеччині – на відповідних напрямках. Покровський, Краматорський, інші... Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги", - зазначив Зеленський.

Він додав, що наразі ведеться робота з партнерами щодо надання Україні систем ППО, які можна було б використати для захисту Харківщини, Донеччини, Сумщини та інших регіонів.

"Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – він вирішальний", - наголосив президент.

