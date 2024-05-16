"Ситуація на Харківщині загалом контрольована": Зеленський провів Ставку в Харкові

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого.

"Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців", - написав він.

Президент розповів, що на засіданні проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та можливості протидіяти російському наступу.

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Щодо намірів росіян доповідали очільники Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

"Керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні. Заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення", - додав Зеленський.