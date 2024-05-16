ЗСУ зірвали плани РФ з окупації та укріплення позицій у Вовчанську, - Генштаб

Про це 16 травня повідомив Генштаб.

"З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські сили продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем.

На фронті відбулося 23 бойових зіткнення з початку доби

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення. Противник завдав два ракетних, чотири авіаційних удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій українських військ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати позиції ЗСУ на напрямку Крохмальне - Берестове.

Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе - Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка - Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.