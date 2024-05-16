ЗСУ зірвали плани РФ з окупації та укріплення позицій у Вовчанську, - Генштаб
Українські захисники примусили значно знизити активність російських окупантів на Харківському напрямку. ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем
Про це 16 травня повідомив Генштаб.
"З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські сили продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем.
На фронті відбулося 23 бойових зіткнення з початку доби
З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення. Противник завдав два ракетних, чотири авіаційних удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій українських військ.
На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати позиції ЗСУ на напрямку Крохмальне - Берестове.
Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.
На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе - Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка - Роздолівка.
На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку українські захисники відбили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.
На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне – Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.
На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.
На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.
- Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
- Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
- Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.71Продаж 43.44
- Актуальне
- Важливе