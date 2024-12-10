Україні додатково потрібні до 12 систем Patriot, аби закрити небо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що для закриття неба над Україною потрібні ще додаткові 10-12 систем ППО Patriot
Про це він повідомив на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа, передає Укрінформ.
Зеленський підкреслив, що до 12 систем Patriot "забезпечать життя".
"Головні гарантії безпеки для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що збереже життя передусім українцям, це, безумовно, системи протиповітряної оборони... Всі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною", - сказав президент.
- 28 листопада міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки зенітних ракетних комплексів Patriot.
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