Україні додатково потрібні до 12 систем Patriot, аби закрити небо, - Зеленський

Про це він повідомив на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа, передає Укрінформ.

Зеленський підкреслив, що до 12 систем Patriot "забезпечать життя".

"Головні гарантії безпеки для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що збереже життя передусім українцям, це, безумовно, системи протиповітряної оборони... Всі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною", - сказав президент.