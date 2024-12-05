Українська ППО вночі збила 30 з 44 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, о 20:00 4 грудня противник завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської області РФ. Також окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.

Станом на 08:30 українські сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

За даними військових, щонайменше 12 безпілотників локаційно втрачено, ще 1 вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.