Українська ППО вночі збила 30 з 44 БПЛА
У ніч проти 5 грудня російська окупаційна армія запустила по території України 44 ударні БПЛА типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 30 цілей
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 20:00 4 грудня противник завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської області РФ. Також окупанти атакували Україну 44 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.
Станом на 08:30 українські сили протиповітряної оборони збили 30 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.
За даними військових, щонайменше 12 безпілотників локаційно втрачено, ще 1 вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
- Ввечері середи, 4 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Більше про атаку читайте за посиланням!
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