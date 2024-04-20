Українська ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальні БПЛА

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області - РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря", - повідомив Олещук.

За його словами Україна знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку ліквідовані три розвідувальні БПЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам".

Спершу Повітряне командування "Схід" повідомило, що українські бійці знищили російську ракету близько 5-ї ранку в Новомосковському районі.

"Близько п'ятої ранку в Новомосковському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 04:59 Повітряні сили попереджали про ракету, яка прямувала в напрямку Дніпра.