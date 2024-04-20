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Оновлено

Українська ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальні БПЛА

20 квітня, 2024 субота
08:39
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти 20 квітня українські сили ППО ліквідували у небі над Україною дві ракети Х-59/Х-69 та три розвідувальні безпілотники - 2 "Орлан-10" та "Суперкам"

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області - РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря", - повідомив Олещук.

За його словами Україна знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку ліквідовані три розвідувальні БПЛА - два "Орлан-10" та один "Суперкам".

Спершу Повітряне командування "Схід" повідомило, що українські бійці знищили російську ракету близько 5-ї ранку в Новомосковському районі.

"Близько п'ятої ранку в Новомосковському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що о 04:59 Повітряні сили попереджали про ракету, яка прямувала в напрямку Дніпра.

  • У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи рано вранці 20 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів.
Теги:
ППО
ЗСУ
Дніпропетровщина
ракетний удар
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