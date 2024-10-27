Українська ППО за ніч збила 41 ворожий безпілотник

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти розпочали атаку із 21:00 26 жовтня. До ранку 27 жовтня було випущено 80 ударних БПЛА типу Shahed. Також росіяни атакували безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, а ще один полетів у напрямку Білорусі.