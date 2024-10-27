Українська ППО за ніч збила 41 ворожий безпілотник
У ніч на неділю, 27 жовтня, сили протиповітряної оборони України знищили 41 ударний дрон, яким росіяни атакували регіони. Ще 32 - локаційно втрачені
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти розпочали атаку із 21:00 26 жовтня. До ранку 27 жовтня було випущено 80 ударних БПЛА типу Shahed. Також росіяни атакували безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.
Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, а ще один полетів у напрямку Білорусі.
- Зокрема на Сумщині дрони влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Детальніше про наслідки нічної атаки РФ читайте за посиланням.
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