Українська ППО знищила два ворожі "шахеди"
Російські окупанти в ніч проти 1 лютого запустили чотири ударні БПЛА по території України. Натомість українські бійці знищили два безпілотники
Про це пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що взагалі ворог запустив по території України 4 ударні безпілотники типу Shahed-136/131.
Українські сили ППО знищили 2 "шахеди" у Харківській області.
"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено", - підтвердили у Генштабі.
- Ввечері 31 січня росіяни запустили ударні дрони, у Харкові пролунали вибухи та зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.6 Купівля 37.6Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.81Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе