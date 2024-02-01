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Українська ППО знищила два ворожі "шахеди"

1 лютого, 2024 четвер
07:15
Війна з Росією сили ППО

Російські окупанти в ніч проти 1 лютого запустили чотири ударні БПЛА по території України. Натомість українські бійці знищили два безпілотники

Про це пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що взагалі ворог запустив по території України 4 ударні безпілотники типу Shahed-136/131. 

Українські сили ППО знищили 2 "шахеди" у Харківській області. 

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено", - підтвердили у Генштабі.

  • Ввечері 31 січня росіяни запустили ударні дрони, у Харкові пролунали вибухи та зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
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