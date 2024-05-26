Українські бійці утримують позиції на Харківщині: РФ зазнає значних втрат

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазнається, що від початку доби на всіх ділянках фронті відбулося щонайменше 95 бойових зіткнень.

"Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби російські окупанти завдали по території України чотири ракетні та 46 авіаударів, а також застосували 311 дронів-камікадзе. Здійснили понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. ЗСУ відбили 10 атак у районах сіл Липці й Тернова. Наразі тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

Загиблими та пораненими 118 осіб - склали втрати загарбників за поточну добу. Українські воїни знищили два танки, сім БПЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

На Куп’янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована.

Ворог втратив за сьогодні на Куп’янському напрямку 69 осіб. Знищено російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкоджено.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

На Краматорському напрямку атаку противника відбито біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Українські захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.