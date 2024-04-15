Українські хакери вразили сайти партнерів оборонної компанії РФ, яка випускає бронемашини "Ахмат"

Про це повідомляє АрміяInform.

Відомо, що українські кібервійськові вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами "Ремдизель".

"Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені "Леєр 2" і "Красухи" - російські засоби РЕБ", - зазначено в повідомленні.

Згідно з даними АрміяInform, унаслідок атаки вражено сайти компаній "ПромАрматура" (Набережні Челни, Татарстан) і "ИнтерТестСтрой +" (Митищі, Московська область). Зазначено, що ці два підприємства - партнери "Ремдизель".

Водночас було вражено філіали компанії-постачальника фарби для оборонавтопрому окупантів - "Рамтел".

"Серед уражених цілей — електронний ресурс фірми "Вторцветмет", яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів — постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії "Єдина Росія", - додають у повідомленні.