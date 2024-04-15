Українські хакери вразили сайти партнерів оборонної компанії РФ, яка випускає бронемашини "Ахмат"
Українські кібервійська вразили сайти партнерів російської оборонної компанії "Ремдизель", що займається випуском бронемашин "Ахмат". Така акція відбулась до дня російського РЕБ
Про це повідомляє АрміяInform.
Відомо, що українські кібервійськові вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами "Ремдизель".
"Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені "Леєр 2" і "Красухи" - російські засоби РЕБ", - зазначено в повідомленні.
Згідно з даними АрміяInform, унаслідок атаки вражено сайти компаній "ПромАрматура" (Набережні Челни, Татарстан) і "ИнтерТестСтрой +" (Митищі, Московська область). Зазначено, що ці два підприємства - партнери "Ремдизель".
Водночас було вражено філіали компанії-постачальника фарби для оборонавтопрому окупантів - "Рамтел".
"Серед уражених цілей — електронний ресурс фірми "Вторцветмет", яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів — постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії "Єдина Росія", - додають у повідомленні.
- 4 квітня хакерське угруповання RGB-TEAM зламало та виклало до мережі базу генпрокуратури з кримінальними справами проти росіян за десять років, з 1993 по 2022.
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