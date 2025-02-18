Українські воїни вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан"
Сили оборони України вперше за час війни з РФ уразили 170-міліметрову самохідну артилерійську установку виробництва КНДР "Коксан" у Луганській області
Про це інформує офіційний канал 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis.
"Бійці 412 полку NEMESIS на Луганщині уразили рідкісну 170-міліметрову САУ М1978 "Коксан". Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км", - розповіли військові.
САУ "Коксан" зафіксували на озброєнні росіян у жовтні 2024 року. Загалом її вперше застосували під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.
У матеріалі додають, що швидкість стрільби установки становить 2 постріли упродовж 5 хв, а обслуговують машину 8 осіб - механік-водій, командир, навідник та 5 заряджальників/піднощиків.
- 16 лютого стало відомо, що Сили оборони у Курській області РФ розбили колону ворожої техніки з радянськими стягами під час одного зі штурмів.
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