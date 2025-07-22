Умєров очолить українську делегацію для перемовин з РФ

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram за результатами наради.

За його словами, Україна продовжує переговори з Росією щодо звільнення полонених, повернення викрадених дітей та припинення бойових дій. Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей, досягнутих на другій зустрічі в Стамбулі, і про плани провести новий раунд перемовин найближчим часом.

"Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - наголосив Зеленський.

Президент також доручив сформувати офіційну українську делегацію для переговорів із Росією. Її очолить Рустем Умєров, а до складу увійдуть представники розвідки, Міністерства закордонних справ та Офісу президента.

Андрій Єрмак, зі свого боку, звітував про дипломатичну координацію з європейськими й американськими партнерами.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі відбувся 16 травня 2025 року, другий – 2 червня. Дату третього раунду ще не визначено.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, під час другої зустрічі в Стамбулі 2 червня РФ висунула набір старих ультиматумів у відповідь на конструктивні пропозиції України, які могли б наблизити справедливий мир. Під час перемовин вдалося домовитися лише про обмін полоненими, але не про припинення вогню.

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