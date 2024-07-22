Унаслідок авіаударів РФ по Донеччині з початку доби дістали поранення 9 цивільних

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Так, 22 липня РФ атакувала місто Костянтинівка. Зазначається, що внаслідок атаки по житловому мікрорайону зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень 38-річний продавець магазину і двоє чоловіків 18 та 35 років.

Також окупанти обстріляли Волноваський район.

"У с. Перебудова тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали четверо цивільних, які під час обстрілу перебували на території власних домоволодінь", - поінформували в прокуратурі.

Там уточнили, що двох жінок і двох чоловіків госпіталізували, у медзакладах їм надали необхідну медичну допомогу.

Ще двох людей було травмовано у с. Роздольне.

"Попередньо, ворог завдав по населених пунктах 9 авіаударів з використанням керованих бомб "УМПБ Д-30 СН", - зазначили у прокуратурі.

Також унаслідок обстрілів було пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, магазин, поштове відділення, кафе, лінію електропередачі.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.