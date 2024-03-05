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Унаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилась удвічі, - ОСУВ "Таврія"

5 березня, 2024 вiвторок
16:18
Війна з Росією Російський винищувач Су-34

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що піхота ворога в сухопутному наступі вже має меншу підтримку з повітря

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо відстежити загальні тенденції, то можна це корелювати з кількістю авіаційних обстрілів РФ, і це є певною позитивною інформацією. Тобто, за останню добу ворог завдав 1175 обстрілів і 144 ударів дронами-камікадзе, які вже стають суттєвим додатковим засобом ураження окрім артилерії, а також 26 авіаційних ударів. Якщо подивитися на статистику авіаударів, то вже можна стверджувати, що в результаті "сушкопаду", коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, то завдяки цьому кількість авіаударів з боку росіян за останні два - три тижні скоротилися у два рази", - наголосив Лиховій.

За словами речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку, в середині лютого ворог завдавав 50-70 авіаударів за добу, наразі ми говоримо про 15-20 авіаударів за останні кілька діб.

"Це означає, що росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря. Тобто результативність російських штурмових дій вже менша", - зауважив Лиховій.

  • Останніми днями різко збільшилася кількість збитих ЗСУ російських літаків. Експерти пояснюють це як тим, що ворожі борти змушені ближче підлітати до лінії фронту, так і тим, що росіяни у небі ще більше "осліпли" після останнього знищення літака далекого радіолокаційного стеження А-50У у п'ятницю, 23 лютого.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським поговорили телефоном із головою Пентагону Ллойдом Остіном.
Теги:
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військові
ЗСУ
Донеччина
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