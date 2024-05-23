UNITED24 оголосила глобальний збір на бойові роботизовані платформи

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський розповів, що два роки існування платформа об'єднала 110 країн і мільйони людей та компаній, з допомогою яких вдалося зібрати 650 млн дол. допомоги Україні. Люди робили різні внески - від кількох доларів до мільйонів. Завдяки цьому Україна реалізувала понад 100 проєктів, серед яких створення першого у світі флоту морських дронів, закупівля реанімобілів та обладнання для лікарень, відновлення житлових будинків, побудова мостів та облаштування укриттів для дітей.

Президент повідомив, що 23 травня платформа запустила глобальний збір на бойові роботизовані платформи, адже попередні проєкти довели свою ефективність у захисті України від російського терору.

Крім того, новими амбасадорками UNITED24 стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано. Таким чином кількість амбасадорів збільшилась до 26.

"Два роки тому стартувала ідея UNITED24 – ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей із різних країн та континентів. UNITED24 додав нашій державі сили, нашому суспільству – міцності, а людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни", - наголосив Зеленський.

Що відомо про новий глобальний збір

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, яке озброєння планують закуповувати на зібрані кошти. UNITED24 збирає на:

бойових роботів Лють, MOROZ, Шабля М2, D-11, які штурмують позиції ворога та обороняють наші

роботів-камікадзе ARK-1, які знищують російську бронетехніку

заміновувачів RATEL S, які мінують території й позиції ворога протитанковими мінами

логістичних Воля-Е, Ratel H, Termit, Рись Pro, КНЛР-Е, Sirko-S, які довозять на позиції військових боєкомплекти, евакуйовують поранених з передової та встановлюють РЕБ

За його словами збір буде безстроковим, адже "роботи на полі бою необхідні нашим військовим постійно".

"Роботи зберігатимуть життя наших військових: вони будуть підвозити боєкомплекти на позиції, атакувати ворога та евакуйовувати поранених", - наголосив він.