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Усі населені пункти на кордоні з РФ знищені: бригада ДПСУ про ситуацію на Сумщині

Оксана Ліховід
14 січня, 2025 вiвторок
10:05
Війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

Начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов зазначив, що ворожі дрони активно полюють на українських військовослужбовців, а також проводять розвідку

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада перебуває в зоні активних бойових дій у Сумській області, а також на державному кордоні з РФ у межах Чернігівської області. Кордон з РФ є лінією бойового зіткнення. На лінії державного кордону не ведуться активні штурмові дії, проте ворожі дрони активно полюють на наших військовослужбовців, а ворог активно проводить розвідку", - зауважив Шевцов.

За словами начальника пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон", практично всі прикордонні населені пункти Сумщини на кордоні з РФ стерто з лиця землі. Ворог знищив їх майже повністю і постійно обстрілює позиції Сил оборони на державному кордоні.

"Однак і ми не стоїмо на місці. Попри те, що ми прикордонники, маємо свої гармати, міномети, РСЗВ. Коли ми бачимо, що ворог намагається просуватися або йдуть якісь групи, ми його зупиняємо. Адже на Сумському напрямку ми також маємо Курщину, де тривають активні бойові дії, і наша артилерія активно працює на цьому напрямку", - додав Шевцов. 

  • Російська армія посилила артилерійські та авіаційні обстріли Сумської області - порівняно з минулим роком кількість атак збільшилася в 4 рази.

 

 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Чернігівщина
Держприкордонслужба
безпілотник
Військові новини
Курськ
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