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Ексклюзив

"Усі повинні мати можливість бути звільненими з неволі": Координаційний штаб про обмін можливих зрадників України

Євген Козярін
20 липня, 2025 неділя
19:45
Війна з Росією Координаційний штаб

Ми забираємо всіх українців, всі повинні мати шанси та можливість бути звільненими з неволі. Тому в будь-якому випадку Україна рятує всіх

Зміст

Про це в інтерв'ю Еспресо заявив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Він прокоментував факт того, що є свідчення, того, що в списку були звільнені люди, які співпрацювали з окупантами, брали участь в катуванні своїх побратимів 

"Це ж не через наше небажання забрати всіх. Це, напевно, певний план Російської Федерації віддавати тих, кого вони вважають за можливе зараз віддати. Треба розуміти, що перебуваючи тут, ми не можемо зробити висновки про винуватість чи невинуватість людини, яка перебуває у російській неволі.  У будь-якому випадку ці люди - громадяни України. А якщо це громадянин України, ми зобов'язані, як державна організація, його повернути", - сказав Яценко.

Він додав, що потім вже треба тут перевіряти всі свідчення, збирати їх, а далі судова система може визначити, чи заслуговує ця людина на покарання та на яке саме. 

"Тому забираємо всіх українців, всі повинні мати шанси та можливість бути звільненими з неволі. Були випадки, коли російська сторона могла сказати, що та чи інша людина, приміром, не хоче повертатись. Але ж ми не можемо це перевірити. І коли ця людина все-таки за наполяганням української сторони повертається, вона каже: "Мене навіть не питали". Тому в будь-якому випадку Україна рятує всіх", - заявив речник.

 Яценко наголосив, що якщо були факти колаборації, то ми так само розуміємо, що факти можуть бути різні.

"У вересні 2022 року було повернення британця Ейдена Асліна, якого росіяни змушували записувати пропагандистські відео. Основне завдання солдата-офіцера в полоні - зберегти своє життя і здоров'я. Часто вони не можуть відмовитись від тих речей, до яких їх змушують. І, звісно, що за таке ніхто карати не буде. Каратимуть за колаборацію, за зраду Батьківщини, за участь у катуваннях. Це ми можемо припустити, якщо це буде доведено, бо не завжди є свідки, відомості", - сказав він.

Речник нагадав, що Координаційний штаб є підрозділом ГУР під керівництвом Кирила Буданова. 

"Відповідно, в нас є різні джерела інформації, в тому числі й конфіденційні. І якщо справді були факти зради, то ми про це будемо знати. Відповідно, вся ця інформація буде передана компетентним органам і той, хто порушив закон, хто працював на користь агресора, хто зрадив своїх побратимів – це все буде відомо, і така людина за законом отримає своє покарання", - підсумував Яценко.


 

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
ГУР
колаборанти
обмін полоненими
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