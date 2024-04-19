"В нас є сили й засоби для ураження літаків РФ": у Повітряних силах ЗСУ прокоментували збиття Ту-22М3
Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що Ту-22М3 - перший, але далеко не останній знищений російський стратегічний бомбардувальник
Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".
"Дійсно, сьогодні відбулася історична подія, коли ми вперше знищили стратегічний бомбардувальник Росії Ту-22М3. Це перший, але далеко не останній літак, чекаємо на Ту-95 у подальшому. В наявності є сили і засоби, якими ми можемо уражати літаки на дальніх відстанях. Ми вже продемонстрували свою здатність, коли також збили літак А-50 над акваторією Чорного моря. Звичайно, в нас є засоби для цього. Сьогодні ми це підтвердили, коли збили цей потужний літак", - сказав Євлаш.
Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, як українським військовим вдалося знищити Ту-22М3.
"Цей літак здійснював пуски ракет з акваторії Чорного моря по Дніпру і Кривому Розі. Після того, як він відстрілявся й вийшов на зворотний курс, навздогін йому була випущена одна з ракет нашого ЗРК, яка наздогнала бомбардувальник. Він зміг деякий час пробути в повітрі, а потім, через суттєві пошкодження, літак упав на землю. На борту попередньо могло перебувати 4 людини, це екіпаж Ту-22. Скільки саме їх було, скільки загинуло, ми встановимо з відкритих джерел, оскільки літак упав на території РФ", - розповів Євлаш.
Щоб таких операцій було більше, Україні необхідна підтримка в наданні зброї та ППО, зауважив він.
"Це чудова новина для наших іноземних партнерів. Вони можуть бачити, що українці - надзвичайно талановиті й розумні. Але для того, щоб таких операцій було більше, нам необхідна підтримка, зокрема зброя, системи ППО. Ми маємо прикрити свої міста, стратегічні об'єкти інфраструктури, щоб більше зосередитися на відбитті атак у повітряному просторі й на суші", - додав Євлаш.
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Вранці 19 квітня ЗСУ збили в РФ літак Ту-22М3, що запускав по Україні ракети Х-22/Х-32.
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