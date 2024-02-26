В одному з районів Києва оголосили про початок військових навчань
У понеділок, 26 лютого, у Дарницькому районі столиці розпочали військові навчання підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва
Про це інформує Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.
Зазначається, що навчання триватимуть відсьогодні та протягом наступних трьох днів.
У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
У держадміністрації називають метою навчань нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.
Дарницька районна адміністрація нагадує, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено.
- З 11 до 14 грудня 2023 року у Дарницькому районі столиці також проводилися військові навчання угруповання сил і засобів оборони Києва.
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