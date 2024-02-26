В одному з районів Києва оголосили про початок військових навчань

Про це інформує Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

Зазначається, що навчання триватимуть відсьогодні та протягом наступних трьох днів.

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

У держадміністрації називають метою навчань нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції.

Дарницька районна адміністрація нагадує, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено.