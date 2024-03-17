В окупованих районах Донеччини до голів "виборчих комісій" приставили особисту охорону
На тимчасово окуповані території України РФ направила значні сили росгвардії для проведення так званих виборів президента
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема повідомляється, що за даними підпілля, на ТОТ Донеччини зараз діють понад 5,4 тис. силовиків, з яких понад 2,7 тис. залучаються до охорони місць розташування так званих виборчих комісій різних рівнів.
"2,5 тис. - щоденно залучатимуться до охорони членів "виїзних комісій" та ще до 200 осіб залучатимуться до особистої охорони голів “виборчих комісій", - зазначають у Спротиві.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області до охорони членів “виїзних комісій” зі складу росгвардії та МВС РФ підключили близько 2,5 тис. силовиків.
Також зазначається, що у Кремля не вистачає силовиків, тож до охорони місць "голосування" додатково залучили 600 працівників з понад ста російських приватних охоронних підприємств.
Вони вже тривалий час охороняють навчальні заклади, ключові для окупантів підприємства та критичну інфраструктуру, а деякі з них юридично зареєстрували свої філіали на ТОТ України.
Також ЦНС стало відомо, що окупаційні адміністрації будь-що намагаються не допустити "дестабілізації суспільно-політичної ситуації" на підконтрольних територіях. Тож у рамках підготовки до "голосування" ухвалили рішення не проводити евакуацію з місць "голосування" у разі отримання інформації про загрозу теракту.
"Щоб уникнути резонансу небажаних інформаційних матеріалів створили спецгрупи з моніторингу інформаційних ресурсів. Їхня мета виявлення та блокування інформації, яка може призвести до дестабілізації ситуації на ТОТ в період підготовки та проведення "виборів", - повідомляє Спротив.
- 16 березня представники руху спротиву "Атеш" заявили, що продовжують полювання на організаторів "президентських виборів" у тимчасово окупованому Криму.
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