Партизани "Атеш" полюють на організаторів "виборів" у Криму

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Наші агенти продовжують ідентифікувати кримчан, які беруть активну участь в організації та проведенні псевдовиборів. У нас вже є поіменні списки з контактними даними всіх причетних до організації виборчих дільниць у Сімферополі", - пишуть партизани.

В "Атеш" розповіли, що деякі з організаторів "виборів" вже звернулися до руху спротиву, щоб убезпечити себе та свої сім'ї у майбутньому.