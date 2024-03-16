Партизани "Атеш" полюють на організаторів "виборів" у Криму
Представники руху спротиву "Атеш" заявили, що продовжують полювання на організаторів "президентських виборів" у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
"Наші агенти продовжують ідентифікувати кримчан, які беруть активну участь в організації та проведенні псевдовиборів. У нас вже є поіменні списки з контактними даними всіх причетних до організації виборчих дільниць у Сімферополі", - пишуть партизани.
В "Атеш" розповіли, що деякі з організаторів "виборів" вже звернулися до руху спротиву, щоб убезпечити себе та свої сім'ї у майбутньому.
- 14 березня партизанський рух "Атеш" розвідав ворожий склад росіян у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму.
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