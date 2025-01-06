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В окупованому Лисичанську росіяни облаштували військовий полігон біля житлового масиву, - ОВА

Світлана Кравченко
6 січня, 2025 понедiлок
09:14
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

У тимчасово окупованому місті Лисичанськ Луганської області російські загарбники облаштували поблизу житлового масиву військовий полігон

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як зазначається, полігон окупанти розбили в одному з промислових районів Лисичанська, поблизу старої шахти. 

За словами голови ОВА, наближеність до житлового масиву їх не бентежить. Навпаки, в разі влучання по території об'єкта російські пропагандисти намагатимуться зняти провокативний сюжет. 

"Їм байдуже на життя власних бійців, а тим більше – місцевих цивільних", - наголосив Лисогор.

  • Як раніше повідомлялося, російські загарбники розробляють законопроєкт, яким хочуть дозволити надавати земельні ділянки на території окупованої Луганщини військовим із віддалених регіонів Росії

     
Теги:
Новини
Луганщина
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
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