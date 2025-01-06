В окупованому Лисичанську росіяни облаштували військовий полігон біля житлового масиву, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Як зазначається, полігон окупанти розбили в одному з промислових районів Лисичанська, поблизу старої шахти.



За словами голови ОВА, наближеність до житлового масиву їх не бентежить. Навпаки, в разі влучання по території об'єкта російські пропагандисти намагатимуться зняти провокативний сюжет.

"Їм байдуже на життя власних бійців, а тим більше – місцевих цивільних", - наголосив Лисогор.