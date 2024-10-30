В ООН представили доповідь про тортури в Росії, зокрема щодо українців

Про це повідомляє Укрінформ.

У доповіді розглядається широке й систематичне застосування катувань та жорстокого поводження, безкарно здійснюваних у РФ, зазначала Кацарова.

У документі також підкреслюються вади російського законодавства, зокрема відсутність конкретної правової бази для боротьби з катуваннями та жорстоким поводженням, неадекватне судове реагування та системні проблеми, які сприяють порушенням прав людини.

Кацарова наголосила, що "катування та інші жорстокі, нелюдські або принизливі для гідності людини види поводження й покарання використовуються в Російській Федерації як санкціоновані державою інструменти системного придушення".

Зокрема, це широко використовуються правоохоронними органами РФ для придушення інакомислення.

Відсутність належної відповідальності за тортури, що дає змогу правоохоронним органам і в’язницям здійснювати такі злочини безкарно, також є предметом обговорення.

Вона наводить конкретні приклади жорстоких методів, що призначені не лише для покарання людей, а й для цілеспрямованого приниження і заподіяння тривалих травм – як психологічних, так і фізичних, або навіть смерті.

Спеціальна доповідачка досліджує зв'язок між насильством, що вчиняється приватними особами, та державою, яка не надає жертвам необхідного правового захисту.

"Особливе занепокоєння у контексті російської війни проти України викликає документально підтверджені факти тортур мирних антивоєнних активістів і українців", – ідеться в доповіді.

За словами доповідачки, їй відомо багато прикладів, що свідчать про поширеність «систематичного застосування тортур у РФ та неефективну реакцію російської влади на заяви й скарги».

Вона зазначила, що Кремль не впускає спеціальну доповідачку ООН щодо порушення прав людини у РФ, оголосивши її "русофобкою".

Мандат спеціального доповідача про порушення прав людини в Росії було запроваджено в жовтні 2022 року. Незалежному експертові доручено здійснювати моніторинг, оцінювати та звітувати про ситуацію з правами людини у РФ. Спецдоповідачка Маріана Кацарова з Болгарії діє незалежно від структур ООН і не отримує зарплату в цій організації.