В ОВА оцінили готовність росіян для наступу на Сумщину
Станом на сьогодні, 24 травня, у російського ворога немає ударних угруповань, для здійснення наступальних дій на Сумщину
Про оперативну ситуацію на Сумщині в етері марафону повідомив голова ОВА Володимир Артюх.
"Тільки що відбулося розширене засідання Ради оборони Сумської області, на якому було присутнє керівництво Сил безпеки та оборони нашої країни. Була проведена детальна оцінка ситуації на кордоні, на лінії зіткнення щодо готовності відповідних оборонних рубежів, готовності сил безпеки та оборони до можливих дій ворога на Сумському напрямку", – повідомив Володимир Артюх.
Рада оборони вважає, що у росіян зараз немає ударних угруповань, для здійснення наступальних дій. ЗСУ готові до будь-яких викликів ворога.
- 24 травня стало відомо, що російські окупанти нарощують угруповання військ поблизу Чернігівської та Сумської областей.
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