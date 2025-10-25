В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій

Про це в ефірі Еспресо заявив співзасновник DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко.

"Щоб не було, буде завжди мало. Мова йде лише не про обладнання, мова йде про персонал, навчений персонал працювати з цими типами обладнання. Мова йде про те, що існують і інші типи і авіаційного обладнання, котре ми використовуємо в тому числі гелікоптерної групи. Мова йде про те, що це не лише про літаки та ракети класу "повітря-повітря", - розповів він.

Яковенко додав, що нам потрібно збивати абсолютно кожну повітряну ціль.

"Це означає, що інструментарій в нас має бути максимально широкий і працювати максимально синхронно. Я б хотів підсвітити також необхідність ущільнювати радарне покриття, тому що цілі мало знаходити, їх мало бачити по лінії фронту, але коли вони проникають вглиб країни, їх так само потрібно відслідковувати. Тому це тут вкрай необхідна допомога з отриманням розвідданих і розміщенням щільної мережі певних радарів, котрі допомагають знаходити такі типи повітряних цілей", - сказав експерт.

На його думку, в комплексі ми зможемо максимально захистити наше небо.

"Важливий момент: жоден з цих інструментів, жодна ракета "повітря-повітря", в якій би кількості вона не була, вона не дає стовідсоткової гарантії знищення цілей. Це завжди є відсоток. Чим більше в нас різних інструментів, чим більше в нас носіїв ракет. Чим більше в нас самого ракетного обладнання чи дронового обладнання, котре здатне збивати цілі на певній швидкості, все це лише підвищує відсоток, наближуючи його до 100. Але це ніколи не 100", - наголосив Яковенко.

Експерт зауважив, що єдиний варіант на 100% захистити небо - це щоб не було ворога біля наших кордонів.

"Тому - щоб нам не давали партнери, по-перше, ми маємо бути дуже вдячні. По-друге, це обладнання має надходити максимально швидко. Цієї осені обстріли почались 10 жовтня. Тоді мало відбутися постачання всього цього обладнання, і не просто постачання, а вже активна експлуатація. І коли ми говоримо про майбутні постачання, то потрібно дійсно орієнтуватися на те, що Україна має отримати якомога більше і завжди буде мало. Нам потрібно вирівнюватися на кількості, котрі для європейських країн, вибачте, будь ласка, звучать, напевно, недосяжно. І коли Україна говорить про десятки мільйонів чи мільйони українських дронів, котрі виробляються, вони спочатку не вірять, а потім розуміють, що, по-перше, це є і є вже більше, а по-друге, все це використовується і дуже інтенсивно тисне ворога. Так само по всім нашим напрямкам, по котрих відбувається робота. Інтенсивність дуже висока", - підсумував він.