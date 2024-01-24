В українських військових без допомоги США закінчуються боєприпаси, - Пентагон

Про це заявив представник Пентагону, пише Politico.

"Минулої осені міністерство оборони почало розподіляти допомогу меншими пакетами, розуміючи, що кошти вичерпуються. Хоча США все ще постачають Україні зброю з останнього траншу допомоги, це уповільнення вже почало впливати на планування та операції української армії", - заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

За її словами, потужності власного оборонпрому задля задоволення українських потреб намагаються посилити європейські країни.

Волландер також зауважила, що "конфлікт не вщух, а його інтенсивність залишається високою через активність Росії". Крім боєприпасів і артилерійських снарядів Україні терміново потрібні системи-перехоплювачі для захисту від атак Росії.