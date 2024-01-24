В українських військових без допомоги США закінчуються боєприпаси, - Пентагон
Через відсутність допомоги Сполучених Штатів в українських військових на передовій закінчуються боєприпаси та зброя для боротьби з російськими окупантами
Про це заявив представник Пентагону, пише Politico.
"Минулої осені міністерство оборони почало розподіляти допомогу меншими пакетами, розуміючи, що кошти вичерпуються. Хоча США все ще постачають Україні зброю з останнього траншу допомоги, це уповільнення вже почало впливати на планування та операції української армії", - заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.
За її словами, потужності власного оборонпрому задля задоволення українських потреб намагаються посилити європейські країни.
Волландер також зауважила, що "конфлікт не вщух, а його інтенсивність залишається високою через активність Росії". Крім боєприпасів і артилерійських снарядів Україні терміново потрібні системи-перехоплювачі для захисту від атак Росії.
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