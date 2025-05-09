У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Ірина Давосир.

Створення спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України

Ключовою подією стало ухвалення політичного рішення про спецтрибунал з розслідування злочинів РФ проти України.

Під час зустрічі коаліції держав War Crimes Group, яка працює над створенням спеціального трибуналу для вищих посадових осіб Росії, відповідальних за вбивства українців, масові руйнування та інші воєнні злочини, представники країн ЄС, Ради Європи й української влади ухвалили Львівську декларацію. Вона дає старт, а майбутнє підписання угоди між Україною та Радою Європи поставить фінальну крапку в запуску трибуналу.

Йдеться про високопосадових осіб Росії, які приймали рішення про злочини, зокрема про відповідальність так званого президента Росії, а також премʼєр-міністра й міністра закордонних справ РФ.

Як зазначили під час засідання у Львові, до створення трибуналу йшли понад 2 роки. Була створена група експертів, до якої досі можуть долучитися учасники.

Трибунал буде в Гаазі. Зараз розпочнеться робота щодо нього з Радою Європи, яка й буде центральним елементом процесу.

Наступного тижня в Люксембурзі відбудеться формальне процедурне схвалення цього процесу. Далі заплановано укладення угоди між Радою Європи й Україною. Це поставить фінальну крапку у створенні юридичної інфраструктури для створення трибуналу. Очікують, що спеціальний трибунал розпочне роботу у 2026 році.

Зустріч очільників МЗС Євросоюзу та представників Ради Європи у Львові. Фото: Ірина Давосир

ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України

Також у Львові відбулося підписання угоди про спрямування Україні другого траншу прибутків від заморожених російських активів. За ці кошти країни підписанти закуплять зброю для України – у цьому році планують закупити 2 млн боєприпасів. Документ підписали Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із представниками Данії, Франції та Італії. У понеділок відбудеться форум, де визначатимуть розміри додаткової допомоги для України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, назвав це рішення історичним, адже зброю для України буде закуплено коштом прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру. 1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою «данською моделлю» — безпосередньо в українських виробників.

"Таким чином ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі. Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. Понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО", - додав Шмигаль.

Шлях Україн в Євросоюз

Окрім того, у Львові відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС — неформальна зустріч, на якій обговорили нові санкції проти Росії, оборонну підтримку та шлях України до Європейського Союзу. Зокрема йшлося про те, що метою на рік для Києва є відкрити переговори за всіма шістьома кластерами, щоб стати частиною Євросоюзу одразу після завершення війни.

Зеленський долучився до зустрічі у Львові онлайн

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти", – зазначив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувалася у Львові.

"Росія має відчути нашу спільну – і, що найважливіше, щораз більшу – силу. Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої Росії, і починається воно з відчуття – відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор", – наголосив президент.

Зеленський подякував за підтримку України й відзначив символічність того, що зустріч відбувається у дні, коли ми вшановуємо пам’ять тих, хто переміг нацизм 80 років тому, і коли ми святкуємо День Європи.

"Сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти. Суворий трибунал за злочин агресії може – і повинен – змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі", – додав він.

Приїзд до Львова в День Європи: політики почали візит з ушанування загиблих у війні Росії проти України

Раніше про приїзд до Львова лідери інформували на своїх сторінках у Х.

"Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Бо в родині розділяються і радощі, і труднощі. Разом з міністрами закордонних справ ми єдні з Україною заради міцного миру. За майбутнє, в яке ми віримо", - написала Каллас.

Вадефуль напередодні опублікував відео про те, що приїхав в Україну: "Ми робитимемо те, що необхідно, і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно, доки Росія не усвідомить, що ця війна має закінчитися, що ми повинні сісти за стіл переговорів і що ми повинні швидко та послідовно дотримуватися режиму припинення вогню".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також взяв участь у зустрічі з європейськими дипломатами. За його словами, було обговорено широкий спектр питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби. Він подякував за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості, а також за ініціативу щодо збільшення військової підтримки України у 2025 році.

Шмигаль очікує, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE, що дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників.

Голова українського уряду зазначив, що окремо дипломати торкнулися теми санкцій проти Росії.

"Розраховуємо, що 17-й пакет буде узгоджений і схвалений європейськими країнами якнайшвидше. Необхідно посилювати тиск на агресора, аби примусити його до миру. Ми також розраховуємо на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України. Дякую Каї Каллас за її особистий внесок у підтримку нашої держави. Цінуємо солідарність Євросоюзу з Україною в цей складний час", - наголосив прем'єр.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що у Львові сьогодні відбудеться засідання щодо спецтрибуналу з розслідування злочинів Росії проти України