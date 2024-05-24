"Варто бути готовими": ДПСУ оцінила ймовірність наступу росіян у Сумській області

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Звісно, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, у напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у напрямку Сумської області", - сказав він.

За його словами, провокації росіян мають на меті розтягнути українські сили на фронті. Проте Демченко зауважив, що поки росіяни не готують наступ у Сумській області.

Він наголосив, що Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

"Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як у напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", - підкреслив речник.