Вдень 26 жовтня дрони, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку

Про атаку на місто повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності", - написав Артамонов станом на 15:16.

У своєму Telegram-каналі він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки.

У міністерстві оборони РФ о 17:16 повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією Липецької області.

Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку. Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.