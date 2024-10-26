Вдень 26 жовтня дрони, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку
У суботу, 26 жовтня, українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони РФ заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю
Про атаку на місто повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
"У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності", - написав Артамонов станом на 15:16.
У своєму Telegram-каналі він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки.
У міністерстві оборони РФ о 17:16 повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією Липецької області.
Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку. Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
- В ніч вівторка, 22 жовтня, російська влада заявила про атаку дронів на три спиртові заводи у Тульській і Тамбовській областях та промислове підприємство у Воронезькій області.
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