"Велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості": у ЦПД пояснили присутність військових Північної Кореї на Донеччині

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Присутність військових КНДР у Донецькій області стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості", - зазначив Коваленко.

За його словами, ці північнокорейські військові супроводжують партії боєприпасів, контролюють їхній стан та фіксують виявлені дефекти.

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За даними ЦПД, Російська Федерація стає дедалі залежнішою від імпорту боєприпасів з КНДР для різних видів озброєння. Якість цих поставок викликає серйозні занепокоєння. Зокрема, низька якість відзначається і у балістичних ракет KN-23.