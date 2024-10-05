"Велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості": у ЦПД пояснили присутність військових Північної Кореї на Донеччині
Керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, що присутність північнокорейських військових на Донеччині пов'язана з використанням росіянами зброї КНДР, яка є поганої якості
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Присутність військових КНДР у Донецькій області стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості", - зазначив Коваленко.
За його словами, ці північнокорейські військові супроводжують партії боєприпасів, контролюють їхній стан та фіксують виявлені дефекти.
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За даними ЦПД, Російська Федерація стає дедалі залежнішою від імпорту боєприпасів з КНДР для різних видів озброєння. Якість цих поставок викликає серйозні занепокоєння. Зокрема, низька якість відзначається і у балістичних ракет KN-23.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
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