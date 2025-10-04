Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: майже третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: майже третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
4 жовтня, 2025 субота
16:16
Війна з Росією зсу танк

Від початку доби суботи, 4 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 63 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 4 бої тривають

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Нововасилівка, Чернацьке, Рожковичі, Білокопитове Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші воїни зупинили шість наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 16 атак.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував в районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник зробив дві спроби прорвати оборону наших захисників, одне боєзіткнення досі триває. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • У ніч на 4 жовтня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області РФ. Крім того, було уражено низку інших військових об’єктів противника на території Росії та тимчасово окупованої Донеччини.
