Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Від початку доби на фронті відбулося 92 бої, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 26 атак

Від початку доби на фронті відбулося 92 бої, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 26 атак

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
16:31
Війна з Росією

Від початку пʼятниці 3 жовтня на російсько-українському фронті зафіксували 92 бойових зіткнення. На Покровському напрямку зафіксували 31 бій

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій. 

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку наші воїни зупинили дев’ять наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій підрозділів противника не зафіксовано. Авіаційного удару зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському напрямку противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників; також ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.


 

